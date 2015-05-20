台湾股市：小幅收跌但仍守稳季线上方，台指期结算令大盘偏弱整理

路透台北5月20日 - 台湾股市周三收跌但仍守稳季线上方。分析师表示，由于外资上日在台指期净空单部位仍逾1.2万口，今日台指期结算略使大盘偏弱整理；但6月初有台北国际电脑展及苹果 开发商大会等题材，短线类股轮动可望带动大盘维持高档整理格局。

大盘加权股价指数 收报9,685.31点，跌0.32%，仍守在9,652点的季线位置上方；今日成交初值 为979.36亿台币，上交易日修正后为1,084.89亿。

元大投顾分析师周道中表示，今日台股收跌主因台指期结算导致偏弱整理，但6月2日有台北国际电脑展，紧接着有苹果全球开发商大会，都有机会带动相关族群转强。

〞台股连跌13天，从昨天跌深反弹，短线族群轮动，反弹仍有机会持续 。〞他说。

此外，证券分析师陈唯泰指出，今日台指期结算稍有压低大盘指数，跌幅小不致破坏跌深反弹格局，但大盘并未转成多头架构，因应6月推出股市涨跌幅扩大至10%的政策，预期到6月台股主波段才会明朗，短线大盘指数料横盘整理。