更新版 2-离岸人民币:中国在港发行国债标售需求比预期强劲，有助点心债市场回暖

* 标售需求比预期强劲

* 六个品种发行利率基本符合市场预期

* 15年期国债利率较预期低

* 离岸国债发售有助点心债市场回暖 (新增更多评论)

路透香港5月20日 - 中国财政部周三在香港成功发行六个期限离岸人民币国债，发行利率基本符合市场预期，标售需求比预期强劲，离岸国债的成功发行有助上半年遇冷的点心债市场回暖。

财政部此次面向机构投资者发行140亿元的人民币国债，通过债务工具中央结算系统 （CMU）进行招标，申购总额为363亿元人民币。其中三年期债中标利率为2.8%，五年期债利率为3%，基本符合市场预期。

此次国债由交通银行香港分行担任发行及交存代理，该行首席人民币债券交易员肖华对路透表示，此次投资者投标积极踊跃，与往年比，对各期限的国债需求总体更均衡，最终发行利率较为乐观，其中15年期国债发行利率低于预期。

肖华并表示，自去年以来，国际投资者参与离岸人民币国债的程度变深，投标和中标金额也越来越大。而一季度以来点心债市场供应少，市场需求大，此次国债标售需求比预期较乐观。

“此次中标利率比二级市场利率略高，但比市场预期低，不错，会赚到钱。”台湾一位不愿具名的基金经理表示。

其他品种中标利率方面：七年期为3.36%、10年期为3.39%、15年期为 3.6%、30年期为4.1%。

市场此前预估三年期国债中标利率约在2.8-2.9%；五年期在2.95-3.05%；七年在3.25-3.35%；10年在3.3-3.4%；15年在3.6-3.7%；30年在4.2%。

此次财政部亦向7家国外中央银行、地区货币管理当局发行了20亿元国债，下半年将面向机构投资者和香港居民再发行140亿元。

为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。

**离岸国债发售有助点心债市场回暖**

离岸和在岸人民币债券市场的收益率已持续倒挂近半年，境外点心债收益率的走高亦让不少欲来发行的国内企业“失望”，因发行成本抬高，今年一季度以来点心债市场发行量同比较为冷清。

周三财政部的离岸人民币国债成功发售，有望助点心债市场进一步转暖。

肖华认为，近期在岸和离岸债券收益率下降较快，一季度境内发行人发债动力弱，供给亦较去年同期稀少，这次国债回暖对点心债回暖有一定帮助，其他中企的点心债也陆续有来，市场陆续回暖。

路透了解到，目前西南证券（国际）、郑州宇通集团亦在香港及新加坡进行点心债融资路演。

周三，财政部在岸亦续发一笔300亿元人民币七年期固息国债，中标利率率为3.3229%，离岸七年期人民币国债中标利率为3.36%，尽管两地债券收益率仍处倒挂，但差距已拉小。

今年离岸市场到期的人民币国债逾130亿元，至4月未偿还点心债约6,730亿元，低于高峰期的7,510亿元，而新的供应规模较小。(完)