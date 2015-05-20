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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 15:04 BJT

全球金市：金价下滑至一周低点，受联储会议记录公布前美元涨势打压

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价格 变动 涨跌%

现货金 1204 -3.34 -0.28

现货银 16.91 -0.13 -0.76

现货铂金 1148 -5.45 -0.47

现货钯金 775 0.05 0.01

COMEX期金 1203.4 -3.3 -0.27

COMEX期银 16.95 -0.121 -0.71

汇率

欧元/美元 1.1078

美元指数 95.753

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/陈宗琦；审校 张涛/张明钧/艾茂林)

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