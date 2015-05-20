国际油市：油价上升，受益于日本和澳洲强劲的经济数据

布兰特原油期货 早盘最高涨至每桶64.75美元，0651 GMT时回落至64.40，日内仍上涨0.38美元。美国原油期货 上涨0.33美元至58.32。

周二油价大跌逾3%，因美元上涨及市场担忧过剩加剧，高盛称这会导致油价跌回2015年的低点。

周三公布的官方数据显示，截至5月16日当周，日本每周原油加工量为每日302万桶，较上年同期上升0.12%，较前周下降0.17%。

该国炼厂产能利用率为77.1%，同比上升3.5个百分点，但较上周下滑4.4个百分点。

一项衡量澳洲消费者信心的指标5月大幅上涨。本月降息及政府公布预算中意外包含对小企业减税之后，人们对经济前景的看法变好。 (完)

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