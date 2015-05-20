路透基点：荷兰航空租赁业者AerCap将与台湾银行业者会面

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，荷兰航空租赁业者AerCap Holdings NV周四将在台北举行银行简报会，向投资人提供最新财务资讯。

消息人士称，中国信托商业银行正协调办理这次会议，当中AerCap将会提供2014年及2015年第一季财报。

AerCap上次造访亚洲银团贷款市场是在2014年10月，当时就2013年10月完成的1.8亿美元五年期贷款进行增贷，提供增贷的银行将获得50个基点的参贷费。

2013年贷款的利率为前三年较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个基点，第四年加码250个基点、第五年加码275个基点。

本月稍早，AerCap将到期的7.50亿美元贷款展延至2020年。该笔融资是由美银美林主导，原始发行时的订价为折价99.875，利率为较Libor加码275个基点，Libor的底线为0.75%。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)