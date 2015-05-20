表格：外资在韩国股市买超1,310亿韩元，为连续第七日买超

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月20日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市买超1,310亿韩元，为连续第七日买超，其间累计买超9,610亿 韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 5月20日 131.0 -34.5 -76.5 5月19日 75.4 -168.5 88.0 5月18日 165.0 -176.7 25.1 5月15日 479.9 -65.6 236.4 5月14日 25.4 -112.3 112.7 5月13日 77.5 -2.1 -72.0 5月12日 6.8 -92.1 75.5 5月11日 -47.5 -57.0 83.2 5月 8日 -23.7 -171.5 197.8 5月 7日 -67.4 -108.4 168.5 5月 6日 95.7 -218.5 110.6 5月 4日 129.1 -114.1 -10.5 4月30日 70.8 -162.8 108.9 4月29日 -61.5 -137.4 231.7 4月28日 -1.6 71.4 -66.3 ---------------------------------------------- 本月以来 1,047.4 -1,321.6 938.8 ---------------------------------------------- 今年以来 8,894.5 -7,888.1 -1,214.4 ---------------------------------------------- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。