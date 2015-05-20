欧洲政经：欧盟经济事务执委称必须在未来几周就希腊问题达成协议

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透巴黎5月20日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，希腊与债权人之间的谈判已经取得很多进展，但在就业和养老金问题上仍存在巨大的分歧。他并补充称，谈判必须加速进行，以便在未来几周达成协议。
对于希腊官员称必须在6月5日前达成协议的言论，莫斯可维西表示他明白流动性问题带来的紧张局面，但他拒绝给出一个具体的截止期限。
但莫斯可维西也指出，谈判必须加快脚步，以便在未来几周达成协议。他并称这是有可能办到的。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。