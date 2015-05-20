欧洲政经：欧盟经济事务执委称必须在未来几周就希腊问题达成协议

路透巴黎5月20日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，希腊与债权人之间的谈判已经取得很多进展，但在就业和养老金问题上仍存在巨大的分歧。他并补充称，谈判必须加速进行，以便在未来几周达成协议。

对于希腊官员称必须在6月5日前达成协议的言论，莫斯可维西表示他明白流动性问题带来的紧张局面，但他拒绝给出一个具体的截止期限。

但莫斯可维西也指出，谈判必须加快脚步，以便在未来几周达成协议。他并称这是有可能办到的。（完）