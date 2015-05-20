金属期市：伦敦期镍跌至近一个月低点，供应充裕引发需求疑虑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“没有需求面的支持，镍价将会进一步下跌，”CRU Group在北京的分析师彭俭生说。
至0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 跌1.2%报每吨12,940美元，盘中低点12,785美元亦为4月24日以来低点。该金属合约周二下滑4.8%，为9月以来最大跌幅。
上海期交所7月期镍合约 暴跌5%，收于跌停位每吨102,340元人民币。
“如果镍价跌破每吨100,000元，中国小型生产企业将会受到压力，”彭俭生说。
国际镍业研究组织(INSG)周二公布，全球3月镍供应过剩降至100吨，上年同期为过剩10,600吨，上月修正后为过剩18,700吨。3月市场镍供应过剩幅度，为2014年4月供应短缺2,300吨以来最低。
LME期铜 几近持平于每吨6,225美元，接近隔夜触及的三周低点6,207.50。上海7月期铜合约 跌2.3%至每吨44,760元。
LME期锡 下滑0.6%至每吨15,900美元，上海期锡 挫跌2.6%报每吨115,850美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/郑茵;审校 艾茂林/张明钧)
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