金属期市：伦敦期镍跌至近一个月低点，供应充裕引发需求疑虑

“没有需求面的支持，镍价将会进一步下跌，”CRU Group在北京的分析师彭俭生说。

至0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 跌1.2%报每吨12,940美元，盘中低点12,785美元亦为4月24日以来低点。该金属合约周二下滑4.8%，为9月以来最大跌幅。

上海期交所7月期镍合约 暴跌5%，收于跌停位每吨102,340元人民币。

“如果镍价跌破每吨100,000元，中国小型生产企业将会受到压力，”彭俭生说。

国际镍业研究组织(INSG)周二公布，全球3月镍供应过剩降至100吨，上年同期为过剩10,600吨，上月修正后为过剩18,700吨。3月市场镍供应过剩幅度，为2014年4月供应短缺2,300吨以来最低。

LME期铜 几近持平于每吨6,225美元，接近隔夜触及的三周低点6,207.50。上海7月期铜合约 跌2.3%至每吨44,760元。

LME期锡 下滑0.6%至每吨15,900美元，上海期锡 挫跌2.6%报每吨115,850美元。(完)

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