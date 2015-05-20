路透5月20日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在2月高位1.1513/34和50%回调位前有大量抛盘，市场关注焦点已转至关键的短期支撑位、3月26日高位1.1052，以及位于1.1031的支撑线。只有收于这些点位下方，才能打消上行压力，从而关注于下行走势。在此下方的初步支撑位为55日移动均线切入位1.0915和费波纳奇回档技术位1.0843，这保护了处于1.0673的78.6%的回调位。

美元/日圆：开始上攻120.82/84日圆阻力位(2014年12月及4月高位)。目前正突破区间走势向上冲，上档有3月高位122.04，以及14年下跌趋势位置122.07，我们认为上攻走势在此陷入苦战。

英镑/美元：已从关键阻力位1.5855/80回撤，这是2013年10月低点及50%回调位，抛盘已使英镑/美元在今天跌至六周上行趋势切入位1.5450。只有收于该水准下方，才能缓解眼下的上涨压力，并暗示回到位于1.5059的云区支撑位。我们认为市场已触顶，但需要得到证实。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1100 1.1147 -0.42 -8.24 1.2097

美元/日圆 120.93 120.69 +0.20 +1.04 119.68

欧元/日圆 134.24 134.52 -0.21 -7.27 144.77

美元/瑞郎 0.9380 0.9368 +0.13 -5.64 0.9941

英镑/美元 1.5485 1.5508 -0.15 -0.57 1.5573

美元/加元 1.2230 1.2231 -0.01 +5.27 1.1618

澳元/美元 0.7891 0.7913 -0.28 -3.39 0.8168

新西兰元/美元 0.7339 0.7338 +0.01 -5.87 0.7797

欧元/瑞郎 1.0414 1.0443 -0.28 -13.40 1.2026

欧元/英镑 0.7166 0.7183 -0.24 -7.60 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2993 9.2980 +0.01 -1.79 9.4688

美元/挪威克朗 7.5777 7.5300 +0.63 +1.41 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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