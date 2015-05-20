更正-《全球汇市》美元连续第三日上涨，关注美联储会议记录和希腊动态

(因中文翻译错误，内文倒数第二段非“希腊议长”，应为“希腊执政党议会团体发言人”)

* 欧元跌至三周低点1.1062

* 美元/日圆触及3月20日以来最高

* 关注美联储会议记录

路透伦敦5月20日 - 美元兑欧元周三触及三周高位，兑日圆升至两个月高点。美元/欧元结束了四年来的最弱走势，本周上涨近0.04美元。

部分分析师认为希腊债务问题导致欧元走软。其他分析师则表示，外界普遍认为美元去年的涨势在历经一个月的拉回后，攻势即将再起。

有迹象显示欧洲央行准备加快购债进程，以压低公债受益率(殖利率)并打压欧元汇率，该消息打压欧元大跌，在欧洲市场早盘一度低见1.1062美元，从上周五所及的1.1468美元高点回落。

“过去几天情势已然转变，我甚至会从此处看空欧元，”伦敦一家国际银行一名资深外汇交易员表示。

“欧洲央行显然不愿看到欧元上升到1.15美元，动能也正在回归美元。”

日圆兑美元 下跌约0.25%，至121.02日圆。

多家大型银行预测未来一年美元兑欧元将升破平价，对于过去一个月旳美元颓势，认为只是美元/欧元3月升至近1.04美元高点后的一波修正。

多数大型银行先前已表示，需要再一轮强劲美国数据激励，才能让美元重回强势地位。

周二公布的美国房屋开工数据推升美元，但对于周三稍晚将公布的美联储最新会议纪录可能释出何种讯息，市场众说纷纭。若美联储透露出将等到明年才升息，这将会阻止美元升势。

“我们预测的基本状况是会议记录不会引起很大反应，但联储立场意外强硬的风险较立场温和略微增大，”花旗的分析师早上在给客户的报告中称。

有人指向希腊执政党议会团体发言人的警告。该发言人周三表示，如果希腊不能在6月5日之前与债权人达成协议，那么将无法偿付一笔在这日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

此外欧洲央行周三关于是否削减向希腊银行业援助的讨论也同样非常重要。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1112 1.1147 -0.31 -8.14 1.2097

美元/日圆 120.90 120.69 +0.17 +1.02 119.68

欧元/日圆 134.34 134.52 -0.13 -7.20 144.77

美元/瑞郎 0.9382 0.9368 +0.15 -5.62 0.9941

英镑/美元 1.5499 1.5508 -0.06 -0.48 1.5573

美元/加元 1.2229 1.2231 -0.02 +5.26 1.1618

澳元/美元 0.7898 0.7913 -0.19 -3.31 0.8168

新西兰元/美元 0.7346 0.7338 +0.11 -5.78 0.7797

欧元/瑞郎 1.0427 1.0443 -0.15 -13.30 1.2026

欧元/英镑 0.7170 0.7183 -0.18 -7.54 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2970 9.2980 -0.01 -1.81 9.4688

美元/挪威克朗 7.5342 7.5300 +0.06 +0.83 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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