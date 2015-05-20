中国经济：发改委批复南京等三城市轨交建设规划，总投资逾2,100亿元

路透北京5月20日 - 中国国家发改委周三印发南京、南昌和呼和浩特三个城市轨道交通建设规划，涉及总投资额2,151.91亿元人民币。

发改委网站刊登的通知显示，获批的江苏南京城市轨交建设规划中线路总长度157.2公里，近期建设项目总投资为1,202.2亿元，其中资本金比例40%，由南京市、区两级财政资金解决。

江西南昌轨交规划方案中的线路全长82.3公里，总投资为610.9亿元，其中资本金比例 40%，由南昌市财政资金解决。

内蒙古呼和浩特市的获批方案则显示线路总长约51.4公里，总投资为338.81亿元。其中，资本金占总投资的50%，由内蒙古自治区和呼和浩特市财政资金共同筹措解决。

通知并称，上述三个规划项目中，资本金以外的资金需利用国内银行贷款等融资方式解决。

国家统计局此前数据显示，前四月固定资产投资增速创下近15年新低12%，其中基础设施投资同比增长20.4%，比全部投资增速高8.4个百分点，但比1-3月却大幅回落2.7个百分点。 （完）

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