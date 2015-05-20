更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价收升，CNH走强与客盘购汇减少助力反弹

* 人民币逆中间价收升 * 中间价跌至一周低位 * CNH走强与客盘购汇减少助力即期反弹 * 成交淡季下窄幅震荡行情料延续 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京5月20日 - 人民币兑美元即期 周三收升，中间价则跌至一周 低位，因国际美元 隔夜续涨。交易员称，人民币即期和中间价背离，外因离岸CNH走 强，内因客盘购汇略减，也有些许隔夜美元多头平仓，然结售汇仍相对均衡。四五月份是成 交淡季，窄幅震荡行情料延续。 他们并表示，美元指数重新站上95关口，但人民币中间价跌幅有限，凸显央行不希望人 民币贬值决心。不过人民币亦无升值压力，因近期经济数据差强人意。经过近两个月横盘， 后市预期愈发不明朗，但若未来实需结汇能逐步显现，人民币仍存一定的升值空间。 "今天主要是没有什么购汇盘，油盘没有来，昨天是有油盘。"一外资行交易员表示。 她并认为，后市缺乏方向指引，在没有新政策出台的背景下，四五月份相对来说是淡季 。今日车盘购汇基本没有，石油购汇盘亦因油价 反弹而有所减少。但近期人民币略走 升客盘购汇便随之增加，不断抬高USD/CNY汇价重心，直至6.21关口遭遇大行结汇盘支撑。 “从交易上，感觉央行在保人民币6.21位置。”另一股份行交易员表示，“当然现在大 家也比较冷静，大动可能性不大。” 全球汇市方面，美元兑欧元周三触及三周高位，兑日圆升至两个月高点。美元/欧元结 束了四年来的最弱走势，本周上涨近0.04美元。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2038 6.2066 0.05% 中间价 6.1125 6.1098 -0.04% 成交额 127亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 49 6.2020 6.2069 2015年来即期升贬值幅度 0.00% 1年期美元/人民币掉期升水 1297 今日 上日 1年期NDF 6.2515/6.2565 6.2495 CNH即期 6.2056/6.2076 6.2083 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)