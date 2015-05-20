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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 17:32 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价收升，CNH走强与客盘购汇减少助力反弹

* 人民币逆中间价收升
    * 中间价跌至一周低位
    * CNH走强与客盘购汇减少助力即期反弹
    * 成交淡季下窄幅震荡行情料延续

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京5月20日 - 人民币兑美元即期 周三收升，中间价则跌至一周
低位，因国际美元 隔夜续涨。交易员称，人民币即期和中间价背离，外因离岸CNH走
强，内因客盘购汇略减，也有些许隔夜美元多头平仓，然结售汇仍相对均衡。四五月份是成
交淡季，窄幅震荡行情料延续。

    他们并表示，美元指数重新站上95关口，但人民币中间价跌幅有限，凸显央行不希望人
民币贬值决心。不过人民币亦无升值压力，因近期经济数据差强人意。经过近两个月横盘，
后市预期愈发不明朗，但若未来实需结汇能逐步显现，人民币仍存一定的升值空间。
    
    "今天主要是没有什么购汇盘，油盘没有来，昨天是有油盘。"一外资行交易员表示。
    
    她并认为，后市缺乏方向指引，在没有新政策出台的背景下，四五月份相对来说是淡季
。今日车盘购汇基本没有，石油购汇盘亦因油价 反弹而有所减少。但近期人民币略走
升客盘购汇便随之增加，不断抬高USD/CNY汇价重心，直至6.21关口遭遇大行结汇盘支撑。 
   
    
   “从交易上，感觉央行在保人民币6.21位置。”另一股份行交易员表示，“当然现在大
家也比较冷静，大动可能性不大。”
    
    全球汇市方面，美元兑欧元周三触及三周高位，兑日圆升至两个月高点。美元/欧元结
束了四年来的最弱走势，本周上涨近0.04美元。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
                                            今日              上日       升贬
            即期成交价格                   6.2038            6.2066      0.05%
                  中间价                   6.1125            6.1098     -0.04%
            成交额                        127亿美元                        
                                                                           
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅    1.54% (上限±2%)        日高       日低
                日内波动幅度(pips)           49              6.2020     6.2069
            2015年来即期升贬值幅度          0.00%                               
          1年期美元/人民币掉期升水          1297                           
                                                                       
                                                                           
                                            今日              上日         
             1年期NDF                   6.2515/6.2565        6.2495        
                     CNH即期            6.2056/6.2076        6.2083        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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