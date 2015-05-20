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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月20日

路透香港5月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:13时，1
港元=0.79996人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为26.86%，低
于上交易日收盘的27.34%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       5.15           6.73           0.96
 建设银行                                       6.49           7.57           1.07
 中国银行                                       4.44           5.22           1.06
 农业银行                                       3.69           4.28           1.08
 招商银行                                      18.04          23.30           0.97
 中信银行                                       7.42           6.78           1.37
 交通银行                                       6.71           7.55           1.11
 民生银行                                      10.34          11.10           1.16
 中国人寿                                      36.59          37.75           1.21
 中国平安                                      85.57         112.70           0.95
 中国太保                                      33.44          41.80           1.00
 中信证券                                      32.41          32.75           1.24
 新华人寿                                      61.47          50.85           1.51
 海通证券                                      27.16          23.60           1.44
 华能国际                                      10.84          10.72           1.26
 大唐发电                                       7.50           4.52           2.07
 华电国际                                       8.48           8.95           1.18
 中煤能源                                       8.04           4.86           2.07
 中国神华                                      20.44          19.12           1.34
 中国石油                                      12.17           9.57           1.59
 兖州煤业                                      14.72           7.29           2.52
 中国石化                                       7.31           6.89           1.33
 上海石化                                       8.40           3.92           2.68
 中海油服                                      25.93          14.88           2.18
 仪征化纤                                       8.87           3.90           2.84
 中国铝业                                       9.56           4.88           2.45
 江西铜业                                      22.80          15.36           1.86
 洛阳钼业                                      15.50           7.08           2.74
 紫金矿业                                       5.24           2.99           2.19
 马钢股份                                       5.32           2.92           2.28
 鞍钢股份                                       7.00           6.39           1.37
 重庆钢铁                                       4.19           2.17           2.41
 海螺水泥                                      23.44          31.60           0.93
 洛阳玻璃                                      17.00           6.78           3.13
 京城机电                                      11.73           5.48           2.68
 中联重科                                       7.69           5.75           1.67
 金隅股份                                      11.86           8.87           1.67
 中国国航                                      11.25          10.02           1.40
 东方航空                                       8.10           5.82           1.74
 南方航空                                       9.63           7.71           1.56
 中国远洋                                      13.00           6.02           2.70
 中海集运                                       9.75           3.99           3.05
 中集集团                                      27.10          21.45           1.58
 中海发展                                      11.53           6.24           2.31
 宁沪高速                                       8.48          10.54           1.01
 深高速                                         9.86           7.69           1.60
 成渝高速                                       7.19           4.01           2.24
 皖通高速                                      11.69           6.99           2.09
 广深铁路                                       6.26           5.00           1.57
 中国南车                                      29.45          15.00           2.45
 中国交建                                      19.43          13.98           1.74
 中国铁建                                      22.18          14.88           1.86
 中国中铁                                      19.56          10.36           2.36
 长城汽车                                      48.81          53.35           1.14
 比亚迪                                        66.19          50.10           1.65
 广汽集团                                      12.16           8.01           1.90
 青岛啤酒                                      44.96          49.65           1.13
 白云山                                        36.46          30.20           1.51
 新华制药                                      15.37           8.29           2.32
 海信科龙                                      12.19           8.01           1.90
 南京熊猫                                      18.88           9.63           2.45
 晨鸣纸业                                      10.21           5.93           2.15
 上海医药                                      29.08          27.50           1.32
 中兴通讯                                      31.96          27.65           1.44
 东方电气                                      27.01          17.30           1.95
 潍柴动力                                      31.24          29.05           1.34
 东北电气                                       6.65           3.31           2.51
 广船国际                                      63.59          33.60           2.37
 经纬纺机                                      22.30          11.54           2.42
 昆明机床                                       8.84           3.52           3.14
 一拖股份                                      16.47           7.11           2.90
 北辰实业                                       6.36           3.69           2.15
 创业环保                                      14.55           7.88           2.31
 中国中冶                                       9.00           4.15           2.71
 金风科技                                      22.32          18.80           1.48
 丽珠                                          79.99          62.50           1.60
 万科                                          14.05          19.26           0.91
 中国北车                                      29.98          15.86           2.36
 郑煤机                                        10.37           6.14           2.11
 大连港                                         7.42           3.90           2.38
 山东墨龙                                      13.69           5.46           3.13
 浙江世宝                                      40.03          14.98           3.34
 复星医药                                      28.55          29.30           1.22
 光大银行                                       5.20           5.14           1.26
 东江环保                                      61.12          42.55           1.80
 上海电气                                      20.69           7.97           3.25
 广发证券                                      27.38          25.45           1.34
                                                                                                
                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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