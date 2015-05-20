重发-《路透晚报》--5月20日日间新闻摘要（国际版）

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以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第一季GDP创一年来最快增速，然资本支出仍疲弱

日本内阁府公布数据显示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.4%，创一年来最快增速，高于路透调查预估的增长1.5%。但主要是受到工厂库存增加的推动，企业投资、消费与房屋投资等仍显疲弱，这令人预期今年晚些时候会有更多货币刺激措施出炉。

经济财政大臣甘利明称，虽然经济温和复苏，但资本支出仍有些疲弱，企业对于花费其充裕现金仍保持谨慎。“就信心而言，日本尚未摆脱通缩，”甘利明在数据公布后对记者表示。

日本股市周三收在15年高位，得益于经济增速意外强劲。

--欧盟经济事务执委称必须在未来几周就希腊问题达成协议

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，希腊与债权人之间的谈判已经取得很多进展，但在就业和养老金问题上仍存在巨大的分歧。他称谈判必须加速进行，以便在未来几周达成协议。

希腊议员Nikos Filis表示，如果希腊不能在6月5日之前与债权人达成协议，那么将无法偿付一笔在该日到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

--英国央行5月会议以9-0通过维持利率不变--会议记录

英国央行决策官员在5月会议上一致表决通过维持利率不变，官员的看法似乎并没有什么变化。5月会议纪录亦显示，官员认为英国房价近期加快上涨，有可能重新构成风险。记录称接近零水准的通胀率不太可能长时间维持，预计到2015年底时会明显上升。所有成员均认为未来三年利率多半可能上升。

--美国芝加哥联储总裁称美联储应等到2016年再升息

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储应维持利率在近零水准直至明年年初，然后只能逐步升息，因需要将通胀率提高至更加健康的水准。“政策应足够宽松，以使...通胀率有可能在中期内适度超过我们的2%目标水平。”

--五家欧美大银行因涉嫌操纵汇市，面临刑事指控和50亿美元罚款

全球最大银行中的五家预计将被处以总计逾50亿美元的罚款，并面临刑事指控。据知情消息人士称，在美国司法部提起的与汇市操纵相关的刑事指控中，美国的摩根大通、花旗集团，英国的巴克莱和苏格兰皇家银行预计将认罪。这么多家大型银行的母公司或是主要银行分支一致向刑事指控认罪，将是史无前例的。

瑞银集团(UBS)称，已和解美国当局就操纵汇市发起的调查，同意支付5.45亿美元罚款，并对另外一项通信欺诈指控认罪。

--高田迫于美国压力，将把全美召修数量倍增至3,400万辆

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，日本汽车安全气囊制造商高田因产品存在致命隐患而在美国进行的召回数量增加一倍至将近3,400万辆，成为美国史上最大规模汽车召回事件。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年收盘高位，因1-3月经济增速意外强劲

日本股市周三收在15年高位，得益于日本第一季经济增速意外强劲。日经指数上涨0.9%至20,196.56点，为2000年4月以来最高收位。东证股价指数上涨0.6%至1,643.40点，为2007年10月以来最高位。

--中国股市：沪综指收升，逼近前期高点大盘震荡加剧

中国股市沪综指收升。分析师指出，受近期关于制造业和通信基础设施相关政策利好推动，大盘继昨日创下近四个月最大单日涨幅之后今日继续上攻，盘中逼近前期高点，量能持续放大。但尾盘受打新资金流出等影响，股指出现大幅跳水收窄升幅，大盘震荡明显加剧。

沪综指收报4,446.29点，涨28.74点或0.65%，盘中最大震幅达2%，此前收盘高点为2015年5月4日的4,480.46点；上证A股今日成交7,993亿元人民币，上日为6,860亿元。沪深300指数收报4,754.92点，涨0.50%。

--香港股市：恒指收低，但H股受到沪综指拉动而上涨

香港股市涨跌互见，恒生指数收低，但恒生国企指数上涨，得益于中国大陆股市的拉抬。恒生指数下跌0.4%，收报27,585.05点。恒生国企指数上涨0.3%，收报14,235.90点。

--汇市：美元连续第三日上涨，关注美联储会议记录和希腊动态

美元兑欧元触及三周高位，兑日圆升至两个月高点。美元/欧元结束了四年来的最弱走势，本周上涨近0.04美元。部分分析师认为希腊债务问题导致欧元走软。其他分析师则表示，外界普遍认为美元去年的涨势在历经一个月的拉回后，攻势即将再起。日圆兑美元下跌约0.25%，至121.02日圆。

--欧元债市：公债收益率下滑，因ECB加速购债抵消美联储升息疑虑

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，因欧洲央行(ECB)加快资产购置速度，抵销对美联储最近一次会议纪录可能暗示将很快升息的疑虑。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.58%，脱离本月稍早触及的2015年高点0.80%，其他欧元区公债收益率亦下滑3-4个基点。

--国际油市：油价上升，受益于日本和澳洲强劲的经济数据

原油价格从前一交易日的大跌中反弹，因日本经济成长强劲令市场感到意外，而且澳洲消费者信心似乎不错，令石油生产商预计需求增加。布兰特原油期货早盘最高涨至每桶64.75美元，0840GMT时回落至64.82，日内仍上涨0.8美元。美国原油期货上涨0.58美元至58.57。

--全球金市：金价下滑至一周低点，受联储会议记录公布前美元涨势打压

金价跌至一周低点，延续隔夜市场因美元 和股市走强而引发的大幅下跌走势。目前交易员正在等待美联储货币政策会议记录的公布，以寻找美国利率前景的线索。至0842GMT，现货金报每盎司1,207.9美元，稍早一度跌至一周低点1,203.35。金价周二跌1.5%，结束五日涨势。

--金属期市：伦敦期镍跌至近一个月低点，供应充裕引发需求疑虑

伦敦期镍下跌至接近一个月低点，上海期交所期镍也下挫5%，供应充裕令价格承压。至0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍跌0.76%报每吨12,990美元，盘中低点12,785美元亦为4月24日以来低点。该金属合约周二下滑4.8%，为9月以来最大跌幅。上海期交所7月期镍合约暴跌5%，收于跌停位每吨102,340元人民币。