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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 16:52 BJT

路透基点：南宁轨道交通签署113亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国有企业南宁轨道交通公司已透过一笔25年期贷款筹资113亿元人民币(18.2亿美元)，用于南宁轨道交通2号线工程。

中国建设银行为牵头行、簿记行兼额度代理行，承贷45亿元人民币。

另外七家银行加入为参贷行。中国农业银行承贷27.6亿元，中国工商银行承贷20亿元，中国光大银行及华夏银行各承贷5亿元，中信银行承贷4.4亿元，中国交通银行及广西北部湾银行各承贷3亿元。

消息人士之一称，贷款采固定利率6.195%。

南宁轨道交通上次进入银团联贷市场是在2012年6月，完成一笔123亿元人民币30年期贷款，用于南宁1号线工程。贷款利率为中国人行基准利率的100%。

2号线线路长约21公里，估计成本约126.67亿元人民币。2013年年底开始施工，预计2017年营运。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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