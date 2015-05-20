英国央行：5月会议以9-0通过维持利率不变--会议纪录

然而他们指出，10年期英国公债收益率仍“异常偏低”。

美国升息的可能近几周来推高了举债成本。英国10年期公债收益率 本月稍早升至2%上方，为12月初以来首见。之后稍有回落。

此次会议前数小时，英国首相卡梅伦的保守党在议会大选中意外取得多数，为进一步削减支出以修补英国公共财政暖身。

减支可能有助说服英国央行更长时间维持利率不变。英国利率已有逾六年都维持在0.5%的记录低位。