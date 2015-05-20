英国央行：5月会议以9-0通过维持利率不变--会议纪录

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
然而他们指出，10年期英国公债收益率仍“异常偏低”。
美国升息的可能近几周来推高了举债成本。英国10年期公债收益率 本月稍早升至2%上方，为12月初以来首见。之后稍有回落。
此次会议前数小时，英国首相卡梅伦的保守党在议会大选中意外取得多数，为进一步削减支出以修补英国公共财政暖身。
减支可能有助说服英国央行更长时间维持利率不变。英国利率已有逾六年都维持在0.5%的记录低位。
周三公布的会议记录亦显示，九名MPC委员均投票表决维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。(完) (编译/审校 蔡美珍/高琦/于春红/张若琪/王洋/张明钧)
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