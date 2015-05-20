更新版 1-台湾数据：4月外销订单年减4.0%创逾两年新低，短期恐无回升迹象

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* 4月外销订单年衰退4.0%创逾两年新低

* 各产品均弱，短期看不见回升迹象 (新增评论)

路透台北5月20日 - 台湾4月外销订单同比跌幅创逾两年新低。分析师认为，目前各产品接单疲弱，且电子业传统淡季来临，短期恐无回升迹象。

台湾经济部周三公布，4月外销订单较上年同期减4.0%，劣于市场预估的衰1.96%，并创2013年3月以来最大跌幅，当时为衰退6.6%。

经济部统计处处长林丽贞表示，目前只有资通信产品年增仍达6.1%，仍维持正成长，连电子产品都出现21个月以来首见负成长。她分析，这主因一是中国的手持半导体产品，如手机晶片及DRAM接单不好；二是来自日本的液晶电视接单不佳所致。

〞不过厂商还是认为下半年有回升的可能，现在可能是短期现象。〞她也表示，下半年因旺季来临，且行动装置也有新品推出，有望刺激接单。

传统产业的接单方面，她也说，由于国际油价较去年下滑四成以上，这影响了塑化及化学品的售价，不过虽然价格下滑，但厂商评估销售量并没有减少，这也使得有〞工业生产表现不错，但订单不好的情况。“

元富投顾分析师许芷雁表示，外销订单表现不好，各产品看起来没有什么强项，〞今年还是看不到好转的迹象，出口接单只有对美国出口比较好。〞

林丽贞也估计，5月外销订单没有特别因素难以好转，但估计较去年同期的衰退幅度可能比4月缩小。

经济部新闻稿表示，电子产品受到新兴市场手持行动装置需求减缓、国际竞争激烈、价格下滑影响，年增率呈负成长0.9%；精密仪器则因电脑及手机之面板需求疲弱，加上国际竞争激烈价格下跌，致年减13.6%。

而传统货品接单普遍不佳，塑橡胶制品及化学品续受国际油价低档影响，接单金额下滑9.2%及19.2%；基本金属制品受国际钢品供过于求、及亚洲国家钢材低价抢市影响，年减15.7%；机械因需求减弱年减5.3%，由正转负。

未来展望方面，经济部指出，国际品牌手持行动装置销售续增，加以穿戴装置将接续拉货，有助于带动资讯通信产品组装代工及相关产业供应链之订单增加；而部分电子产品受到新兴国家对中低阶行动装置之需求减缓、国际竞争激烈、价格下滑等影响，短期内成长趋缓；传统接单货品受制于上半年全球景气復苏未如预期，加上油价仍在低档及国际钢市低迷影响，接单尚难明显好转。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年4月 2015年3月

外销订单 -4.00 +1.3

路透调查 -1.96 --

订单区域

中国大陆(含港) -10.3 -3.8

美国 +14.0 +16.7

欧洲 +5.8 +9.1

日本 -29.0 -22.8(完)

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