台湾金融：台湾土银规划明年第二季现金增资，料募集300亿台币

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月20日 - 台湾土地银行董事长徐光曦周三表示，最快明年第二季将完成土银300亿台币现金增资首次公开发行（IPO），以充实资本，目前估计每股以16至17台币溢价发行。
土地银行是由政府100%持股的公股银行，亦是台湾政府指定唯一办理不动产信用的专业银行。
徐光曦对路透表示，目前财政部已编列70亿台币予土银做为现金增资之用，但土银若要补充第一类资本，仍有190亿台币的缺口。
〞这些都要靠自己，所以，我们还是要IPO，目标是希望能募集到300亿资金。〞他说，这次IOP预计将发行15至17亿新股，现金增资后土银的资本额将自目前的500亿提高650亿台币。
他表示，现金增资将向员工和社会大众募集资金，目标希望在明年4、5月资金可以到位。
目前由台湾政府100%持股的两家大型公股银行：台湾银行、土地银行均因资本适足率不足，面临无法拓展放款业务等问题。
台湾金控董事长李纪珠也指出，为充实资本，财政部将编列预算对台湾金控进行现金增资70亿台币。
财政部已在2016年度的预算中，编列土银的70亿台币的现金增资，据财政部官员指出，财政部已原则同意此计划，但最终仍待报行政院核定。（完） (记者 罗两莎; 审校 高洁如/曾祥进)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。