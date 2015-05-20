台湾金融：台湾土银规划明年第二季现金增资，料募集300亿台币

路透台北5月20日 - 台湾土地银行董事长徐光曦周三表示，最快明年第二季将完成土银300亿台币现金增资首次公开发行（IPO），以充实资本，目前估计每股以16至17台币溢价发行。

土地银行是由政府100%持股的公股银行，亦是台湾政府指定唯一办理不动产信用的专业银行。

徐光曦对路透表示，目前财政部已编列70亿台币予土银做为现金增资之用，但土银若要补充第一类资本，仍有190亿台币的缺口。

〞这些都要靠自己，所以，我们还是要IPO，目标是希望能募集到300亿资金。〞他说，这次IOP预计将发行15至17亿新股，现金增资后土银的资本额将自目前的500亿提高650亿台币。

他表示，现金增资将向员工和社会大众募集资金，目标希望在明年4、5月资金可以到位。

目前由台湾政府100%持股的两家大型公股银行：台湾银行、土地银行均因资本适足率不足，面临无法拓展放款业务等问题。

台湾金控董事长李纪珠也指出，为充实资本，财政部将编列预算对台湾金控进行现金增资70亿台币。