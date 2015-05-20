欧洲政经：希腊财长称德国财长对希腊的分析犯了错误

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透柏林5月20日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)对德国时代周报称，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对希腊的分析犯了错误。瓦鲁法基斯与朔伊布勒两人多次因希腊债务及经济改革磋商而产生争执。
瓦鲁法基斯在时代周报定于周四发表的访谈节录中，被问及朔伊布勒是否犯下错误时，回答：“是的，他犯错了。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。