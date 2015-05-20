欧洲政经：希腊财长称德国财长对希腊的分析犯了错误

路透柏林5月20日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)对德国时代周报称，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对希腊的分析犯了错误。瓦鲁法基斯与朔伊布勒两人多次因希腊债务及经济改革磋商而产生争执。

瓦鲁法基斯在时代周报定于周四发表的访谈节录中，被问及朔伊布勒是否犯下错误时，回答：“是的，他犯错了。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)