中港个股：工银租赁与巴西国家石油公司签署30亿美元合作协议--工行

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月20日 - 以市值计全球第一大银行--工商银行 周三发布新闻稿称，其全资子公司--工银租赁与巴西国家石油公司近日就海工装备资产租赁签署总额30亿美元合作框架协议。
工行表示，工银租赁同时还将为巴西蔚蓝航空公司引进八架飞机提供融资，并深化双方在飞机租赁领域合作。
该行称，此次其与巴西多家企业签署了合作协议，涉及金融、基建、资源、能源、航空等多领域合作，支持中国企业“走出去”。
工行并表示，该行还与巴西淡水河谷公司签署金融合作备忘录，意向推动中国装备出口及对淡水河谷提供一揽子金融服务等。
在未来的三至五年，工商银行将继续发挥本地化优势，增强对清洁能源、基础设施、生态农业等领域的投融资合作，加大对“走出去”中资企业及巴西本地企业的支持力度。
工商银行于2013年在巴西设立子行，运营两年间为巴西农业、能源、航空租赁等领域贡献超过30亿美元业务，并在新能源、基建及农业领域储备超过200亿美元的重大项目。（完） (发稿 王蕾；审校 李贺/曾祥进)
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