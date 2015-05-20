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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 17:03 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌至三周低点，受沪胶急跌拖累

上海期交所主力9月期胶合约 大跌790元人民币或5.5%，收报每吨13,615元。

“自上个月以来一直是推高TOCOM凌厉涨势背后主力的中国基金，现在似乎在解除仓位。”Tazawa表示。

受到中国基金积极买盘的推动，TOCOM期胶自4月低点至上周触及13个月高点，大涨了17%；但本周市场承压。

“技术图形显示市场可能会进一步回落，因指标期胶已形成双重顶。”Tazawa称210日圆可能是下一道支撑水准。

交易员表示，投资人还关注周四将公布的5月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)初值。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤149.6美分，跌4.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)
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