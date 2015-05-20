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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 16:58 BJT

中国新债：农发行下周一将招标至多220亿元三期债，期限一至三年

路透上海5月20日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(25日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限包括一年、两年和三年。

上述三期债为该行今年第11期 和第八期 的第二次增发，以及第九期 的第三次增发。票面利率依次是3.29%、3.95%和3.99%。

具体发行条款如下：

2015第11期、第八期和第九期增发债

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招标规模上限 1/2年：80亿元；3年：60亿元

期限/计息方式 1/2/3年固息

招标时间 5月25日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 5月27日

起息日 1年：4月29日；2年：3月26日；3年：4月22日

发行期 5/26-5/27

上市日 1年：5月29日；2/3年：6月2日

基本承销额 无

承揽费 均为0.05%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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