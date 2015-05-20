中国新债：农发行下周一将招标至多220亿元三期债，期限一至三年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月20日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(25日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限包括一年、两年和三年。
上述三期债为该行今年第11期 和第八期 的第二次增发，以及第九期 的第三次增发。票面利率依次是3.29%、3.95%和3.99%。
具体发行条款如下：
2015第11期、第八期和第九期增发债
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招标规模上限 1/2年：80亿元；3年：60亿元
期限/计息方式 1/2/3年固息
招标时间 5月25日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 5月27日
起息日 1年：4月29日；2年：3月26日；3年：4月22日
发行期 5/26-5/27
上市日 1年：5月29日；2/3年：6月2日
基本承销额 无
承揽费 均为0.05%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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