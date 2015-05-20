中港个股：中国远洋孙公司向淡水河谷购4艘铁矿石船，总价4.45亿美元

路透上海5月20日 - 中国大型航运企业--中国远洋控股股份有限公司 周三公告称，在巴西当地时间5月19日，其控股孙公司中国矿运公司与全球最大矿石生产商巴西淡水河谷 签约，中国矿运向后者子公司购买四艘超大型铁矿石运输专用船，总价4.45亿美元。

中国远洋 旗下全资子公司中散集团持有中国矿运51%股权，中海发展 持有其余49%股权。

中国远洋公告指出，上述船舶是2013-2014年期间建造的二手铁矿石船，中国矿运将以自有资金和银行借款支付购船协议项下的应付价款。此次购船旨在优化中国远洋大型矿砂船船队结构并提升船队的整体竞争能力。

中国国务院总理李克强近期正出访巴西等拉美国家，中国企业近日已与当地企业签署一系列投资合作协议。