更新版 1-中港金融：香港交易所就商品市场互联互通作初步讨论，模式略有别于沪港通

(新增更多CEO言论)

路透香港5月20日 - 香港交易及结算所（港交所） 行政总裁李小加周三称，正就中国和香港两地商品市场互联互通进行初步讨论，但具体模式跟沪港通略有差异。

李小加在LME亚洲年会上并称，“一个类似股票的互联互通机制将覆盖至商品...细节有待拟定。”

中国和香港已通过沪港通实现两地股票市场互联互通，打开直接双向交易渠道，下一步将要打通深圳与香港股市通道，并将互联互通机制伸延至衍生产品、期货、商品等。

李小加说，商品期货不能沿用沪港通的模式，因为现货股票基本上是一种流量交换而已，但在期货交易上，内地的期货产品都是实物交割，要在境外进行清算有很大挑战，故不会简单重复沪港通的模式。

但他指出，沪港通模式的核心元素是，一是双方共同监管，二是双方的本地市场优先，第三由交易所清算结算公司把双方市场巨大差异经过他们两家从技术、规则、手段上加以消化，让两地投资者尽量按照本地习惯交易对方的产品。

“这三个核心理念完全可以适用在商品上的互联互通，一旦（放）在几大理念上，没有解决不了的问题。”他并称。

港交所于2012年底斥资22亿美元巨资收购伦敦金属交易所（LME），藉此把业务拓展至商品。去年“小试牛刀”，推出以人民币计价的三只伦敦金属期货小型合约。

李小加提及，仓库对伦敦金属交易所来说是很重要，但对港交所发展商品交易则不是。

“最重要是港交所在五年内对铁矿石、焦煤、铜、橡胶、农产品的现货市场具有影响力。”他说。（完）