台湾央行：共发行2,251.5亿台币存单，存单发行余额增5亿

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北5月20日 - 台湾央行周三公布，共发行2,251.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,246.5亿台币相较，存单发行余额增5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,245.5
91天期 0.93 4
182天期 1.05 2
央行上日发行5,631亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)6.10亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为207亿台币，累积超额准备为3,008亿台币、加计前期1%的超额准备为4,929亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。