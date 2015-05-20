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货币新闻 | 2015年 5月 20日 星期三 17:27 BJT

台湾央行：共发行2,251.5亿台币存单，存单发行余额增5亿

路透台北5月20日 - 台湾央行周三公布，共发行2,251.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,246.5亿台币相较，存单发行余额增5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,245.5

91天期 0.93 4

182天期 1.05 2

央行上日发行5,631亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)6.10亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为207亿台币，累积超额准备为3,008亿台币、加计前期1%的超额准备为4,929亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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