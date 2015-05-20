台湾央行：共发行2,251.5亿台币存单，存单发行余额增5亿

路透台北5月20日 - 台湾央行周三公布，共发行2,251.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,246.5亿台币相较，存单发行余额增5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,245.5

91天期 0.93 4

182天期 1.05 2

央行上日发行5,631亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)6.10亿台币。