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货币新闻 | 2015年 5月 20日 星期三 17:36 BJT

台湾汇市：台币连两贬至一周低位，出口商进场抛汇略有压抑跌幅

* 台币连两贬创一周收盘低位
    * 出口商进场抛汇略缓和跌幅
    * 海外NDF一周美元/台币转为溢价
    * 明日实质交易区间料在30.450-30.550

    路透台北5月20日 - 台币兑美元 周三连续第二日收贬至一周收盘低位。汇银人
士表示，美国房屋开工数据佳推升美元续强，带动台币随亚币走跌，惟出口商抛汇卖需进场
略有压抑台币贬幅，市场关注稍晚公布的美联储最新会议纪录是否能支撑强势美元。
   
    他们并指出，由于日圆及韩元等主要亚币全线走疲，央行也有意引导台币趋贬，令台币
盘中实质交投一度贬破30.540，但出口商抛汇卖压涌现，时序逐渐靠近月底，出口商抛汇需
求将渐增温，将缓和台币趋跌的交投，短线台币实质交投料暂在30.500附近上下整理。
    
    “出口商在30.500都想卖了，到30.55会不会杀红眼，一定会见猎心喜。〞一位大型官
股银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员指出，早盘外资偏向汇入，午后则转趋汇出，出口商抛汇卖需则
是整天都很强劲，估计月底将至暂且消化一下出口商抛汇卖压，至于进口商交易以实质需求
为主，交投量能偏少。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，交易员认为，一周及一个月天期美元/台币换汇
点同步由折价转为溢价，海外法人对短线台币交投气氛略有转弱。一个月美元/台币远汇TW
D1MNDFOR=尾盘报30.530/30.540，上日收在30.490。 
    
    台股周三收盘小跌0.32%但仍守稳季线上方 ；证交所资料显示，外资及陆
资在台股卖超19.07亿台币，中止连三日买超共计196.35亿台币。 
    
    亚洲新兴货币周三大多下滑，因美国强劲楼市数据重燃对美联储将在今年晚些时候加息
的预期，推动美元全线上涨。 其中韩元/美元 周三收低0.7%创两周
来最大跌幅，收在1,096.0，上日收于1,088.1。 
    
   今日台币收创一周收盘低位，前波收盘低位为5月13日的30.780。台币今日实质交易区间
在30.476-30.549；上日交易区间在30.430-30.484。交易员预估明日台币主要实质交易暂看
在30.450-30.550间。
    
    本周国际重要经济数据和事件有：
    
    5月20日(三):
    美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说；欧洲央行管委会
会议、没有排定宣布利率；德国4月PPI；澳洲5月消费者信心指数；瑞士5月ZEW投资者信心
指数。

    5月21日(四)
    美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美
国费城联储5月制造业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧
洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区
3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI 初值；英国4月
零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造业景气判断指数
；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。    
    
    5月22日(五)
    台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI  5月初值；美国5月Mark
it制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企
业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总
裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.682    30.640  30.476-30.690   30.680     7.10    5.98
                                                                         
 元太外汇经纪公司     30.682    30.642  30.477-30.682   30.680     3.05    3.41
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.010/0.020         -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期           -0.050/-0.030        -0.090/-0.070
 (完)

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