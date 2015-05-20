台湾汇市：台币连两贬至一周低位，出口商进场抛汇略有压抑跌幅

* 台币连两贬创一周收盘低位 * 出口商进场抛汇略缓和跌幅 * 海外NDF一周美元/台币转为溢价 * 明日实质交易区间料在30.450-30.550 路透台北5月20日 - 台币兑美元 周三连续第二日收贬至一周收盘低位。汇银人 士表示，美国房屋开工数据佳推升美元续强，带动台币随亚币走跌，惟出口商抛汇卖需进场 略有压抑台币贬幅，市场关注稍晚公布的美联储最新会议纪录是否能支撑强势美元。 他们并指出，由于日圆及韩元等主要亚币全线走疲，央行也有意引导台币趋贬，令台币 盘中实质交投一度贬破30.540，但出口商抛汇卖压涌现，时序逐渐靠近月底，出口商抛汇需 求将渐增温，将缓和台币趋跌的交投，短线台币实质交投料暂在30.500附近上下整理。 “出口商在30.500都想卖了，到30.55会不会杀红眼，一定会见猎心喜。〞一位大型官 股银行交易员说。 资金流向方面，交易员指出，早盘外资偏向汇入，午后则转趋汇出，出口商抛汇卖需则 是整天都很强劲，估计月底将至暂且消化一下出口商抛汇卖压，至于进口商交易以实质需求 为主，交投量能偏少。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，交易员认为，一周及一个月天期美元/台币换汇 点同步由折价转为溢价，海外法人对短线台币交投气氛略有转弱。一个月美元/台币远汇TW D1MNDFOR=尾盘报30.530/30.540，上日收在30.490。 台股周三收盘小跌0.32%但仍守稳季线上方 ；证交所资料显示，外资及陆 资在台股卖超19.07亿台币，中止连三日买超共计196.35亿台币。 亚洲新兴货币周三大多下滑，因美国强劲楼市数据重燃对美联储将在今年晚些时候加息 的预期，推动美元全线上涨。 其中韩元/美元 周三收低0.7%创两周 来最大跌幅，收在1,096.0，上日收于1,088.1。 今日台币收创一周收盘低位，前波收盘低位为5月13日的30.780。台币今日实质交易区间 在30.476-30.549；上日交易区间在30.430-30.484。交易员预估明日台币主要实质交易暂看 在30.450-30.550间。 本周国际重要经济数据和事件有： 5月20日(三): 美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说；欧洲央行管委会 会议、没有排定宣布利率；德国4月PPI；澳洲5月消费者信心指数；瑞士5月ZEW投资者信心 指数。 5月21日(四) 美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美 国费城联储5月制造业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧 洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区 3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服务业PMI、综合PMI 初值；英国4月 零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造业景气判断指数 ；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。 5月22日(五) 台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI 5月初值；美国5月Mark it制造业PMI初值；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企 业景气判断指数；法国5月法国企业景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总 裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.682 30.640 30.476-30.690 30.680 7.10 5.98 元太外汇经纪公司 30.682 30.642 30.477-30.682 30.680 3.05 3.41 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.050/-0.030 -0.090/-0.070 (完)