人民币衍生品：美元掉期升水受美指带动多反弹，“买短卖长”限制长端反弹空间

路透上海5月20日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限小幅上涨。分析人士称，本周国际美元 连续反弹，人民币贬值预期升温，一年期美元掉期升水逼近1,300点子关口，但掉期“买短卖长”策略仍将限制长端掉期点反弹空间，预计长端掉期点仍存一定下降空间。

他们并指出，而资金面依然充裕，IPO和财政缴税都没有能给短端带来冲击，超短端掉期升水仍维持在较低水平。

“这几天长端涨了些，美指反弹影响吧，”一股份行交易员表示，“但我维持长端掉期偏震荡下行的判断，感觉下行趋势没变。”

该交易员解释指出，由于资金面非常宽松，隔夜掉期点也只有2-3个点子，如果根据短端估算长端，一年期掉期点也应该在800个点子水平，但如今一年期美元掉期升水点在1,300附近，有“高估”。

“高估”的原因之一，是远期购汇旺盛，限制掉期升水下行；“央行刻意避免贬值预期，（人民币汇率）贬值也一直没出现，该贬不贬反推，长端美元掉期升水也有下降空间，”该交易员称。

美元/人民币一周期掉期 今日收报16.50个点子，较上周五小跌9.34%；一个月期 收于87点子，较上周五小涨1.16%；一年期掉期美元升水 收于1,297点子，较上周五小涨4.18%。

分析人士也指出，虽然整体看跌长端掉期升水，但若人民币被允许贬值，长端掉期可能转为阶段性上涨，亦或出现短期流动性紧张，例如IPO、缴税、月末因素等导致超短端升破4，长端可能很快会反弹至1,500以上，虽然概率并不大。

短端掉期方面，不少交易策略都在“买短”，虽资金面充裕，超短端整体维持稳定。但交易员也指出，若7天银行间质押式回购利率持续稳定在2%以下，则超短端掉期仍将下跌。

本月IPO已经基本完成 。中国证监会此前表示，将根据市场情况，保证稳定市场预期的基础上，按月均衡发行，适当加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率低位窄幅波动；新股IPO密集发行期间资金需求明显上升，尤其是隔夜和七天回购品种成交量再上台阶，但资金供给仍宽泛，且Shibor长端利率还在下行，市场对流动性的预期仍乐观。