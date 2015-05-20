中国债市：天威违约中票持有人要求兵装集团追加担保，并加速中票到期

路透上海5月20日 - 中国首例国企违约债券--保定天威集团中票(11天威MTN2)主承销商建设银行 周三公布持有人会议决议，要求天威中票 加速到期，以及追加天威集团母公司兵装集团对该期中票提供无条件担保等。

会议决议提请交易商协会暂停兵装集团及其子公司发行全部债务融资工具；将天威集团此次违约行为反馈其他监管部门，包括但不限于发改委、国资委、银监会、证监会。同时对天威集团此次违约行为进行公开谴责。

决议并要求对天威集团及相关方采取民事诉讼。

天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。此后财新网引述知情人士称，经央行出面协调，主承销商建行同意对其放贷应对违约危机，但贷款规模和期限都未确定。

此次未按期付息所涉及中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%，应付利息金额为8,550万元。

天威集团在银行间市场公开发行的另一期中期票据11天威MTN1 在今年2月如期付息。该期债发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。

保定天威集团成立于1995年，是以生产电力变压器为主导产品的大型电力装备制造企业集团，其前身为保定变压器厂，始建于1958年，2008年成为中国兵器装备集团公司成员企业。(完)

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