欧洲汇市：英镑微升，受英国央行会议记录提振

英镑兑欧元 在会议记录公布后触及0.71445英镑，稍后略拉回至0.7162，但当日仍上涨0.4%。

纽约梅隆银行驻伦敦外汇研究主管Simon Derrick称，“会议记录基调较预期略微强硬，”

“但通胀压力很难快速上升，...因此我认为目前距我们开始谈论英国升息还有很长的时间。”

美元三天来的升势抑制了英镑涨势；另外周二公布的英国4月消费者物价出现1960年以来首见较上年同期下跌，也令英镑受创。

ING策略师Chris Turner写道，“英镑交叉汇率目前对表现意外的数据非常敏感，尤其是因为大选后的英镑涨势不是由对英国央行升息预期出现根本性变化所引起的(目前市场价格仍显示，英国央行料将在2016年第二季升息)。”

周四将公布的英国零售销售数据，应该可以为英镑提供更多走向指引。(完)

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