更新版 1-《中国债市每日综述》紧张心态略缓现券收益率转稳，新债发行随之改善

* 资金价格维持低位，债市紧张心态略缓

* 现券收益率稳中小降，以盘整为主

* 受二级转稳支撑，七年续发国债结果优于预期

* 消息淡静现券方向不甚明朗 (新增货币市场收盘报价)

路透上海5月20日 - 中国银行间债市周三现券走势转稳，因资金价格持续维持低位，市场紧张心态略有缓和。部分券种收益率小跌，整体未脱盘整。二级情绪恢复也带动新债发行随之改善，财政部续发的七年国债结果优于预期。

交易员称，若流动性不发生大的改变，淡静的消息面下现券可能会震荡一段时间，但不排除地方债供给频率变化等供给因素对市场会造成扰动。

财政部上午招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.3229%，明显低于此前3.42%的市场预测均值。

“10年国开(收益率)下了2bp吧。前两天可能是属于止盈盘的集中释放期，这波行情或许还有下的机会。”北京一银行交易员表示。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价收益率 为3.9600%/3.9350%，上日尾盘为3.9900%/3.9450%。

上海一银行交易员指出，若资金价格能维持在现有低位，对债市也属利好。短期内需要关注地方债发行频率等情况。

继本周江苏和新疆两个地方政府开始发行地方债后，湖北省政府也将在下周三招标发行200亿元人民币的地方债。

农发银下午招标的四期债，一、三、五、七年期中标收益率分别为2.69、3.44%、3.73%和4.0026%，其中七年期品种投标倍数达到4.06倍。

国债期货主力合约今日均上涨。其中五年期主力合约TF1509 收报98.175元，较上日结算价上涨0.27%；10年期国债主力合约TF1509 收报96.880元，较上日结算价上涨0.34%。

**IPO推升需求但资金供给仍宽**

银行间市场周三主要回购利率低位窄幅波动；新股IPO密集发行期间资金需求明显上升，尤其是隔夜和七天回购品种成交量再上台阶，但资金供给仍宽泛，且Shibor长端利率还在下行，市场对流动性的预期仍乐观。

“(回购利率)基本稳住了，IPO还是看到点影响的，至少(资金)需求多了，主要是七天以内的。”华东一银行交易员表示。

她谈到，由于资金需求增加，目前盘中的减点成交明显减少，基本以加权价交易为主，以信用债质押的则还需加点。

本周将有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四，其中今日有12只新股集中申购。

不过虽然短期资金需求升温，但IPO仍是时点性的影响，资金面中长期宽松的预期仍未改。上述交易员表示，只要货币政策方向的宽松方向不变，流动性的宽裕局面就不会扭转；不过短期回购利率已来到多年低位，继续下行动力暂不足，可能还需外力的推动。

长期资金方面，一个月期以上的Shibor 跌势不改，其中一年期的shibor今日下滑幅度为9.1个基点(bp)，较上日降幅扩大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为20,276.05亿元，创单日成交量新高，上一交易日为19,125.04亿元；其中，隔夜品种成交18,493.82亿元，上一交易日为17,047.98亿元。

北京时间17:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0169 1.0096 +0.73 18,493.82

七天 1.9331 1.9149 +1.82 1,462.83

14天 2.3394 2.3908 -5.14 237.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5000 0.9550 +254.50 --

七天 2.5500 1.4000 +115.00 --

14天 2.5000 1.9000 +60.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1800 1.1600 +2.00 --

七天 1.9800 1.9100 +7.00 --

14天 2.3300 2.4200 -9.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.0320 1.0330 -0.10 --

七天 1.9320 1.9250 +0.70 --

三个月 3.0710 3.1560 -8.50 --