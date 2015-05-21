重温稿-台湾货币市场：短率仍然处于低位，需求疲弱使短钱泛滥

* 短率持续处于偏低位

* 拆款资金供给多、需求少

* 票券商不忧虑跨月资金

记者 高洁如

路透台北5月20日 - 台湾银行间短率周三仍在低位持稳。交易员表示，不论那个市场资金供给都偏多、但需求疲弱的情况仍然持续，银行手中资金充裕泛滥，令短率持续落于低位。

他们表示，今日二周拆款已落在跨月、旬内的还不少，主要是大型银行不缺钱，与票券商敲好以0.44-0.45%的利率大量承做。目前中型民营银行也陆续跟进。

〞跨月利率这样也还不错了，〞一位中型民营银行交易员表示。

也有交易员表示，市场上的资金需求实在很弱，各家银行都是多钱，很难找到要拆入的对手。且央行的冲销力道也不是太强，因此已经累积不少超额准备在帐上。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日也收在0.387%；今日区间落在0.295-0.430%；上日在0.295-0.420%。一周拆款利率落在0.360%-0.430%，上日为0.380%-0.430%；两周拆款利率落在0.405-0.450%，上日在0.388%-0.450%。

**短票仍少**

短票市场方面，票券商交易员也表示，市场短票仍然不多，拆款方面，因为一点也不担忧月底跨月的资金调配，因此对于利率还斤斤计较，目前先拆入月内的资金，利率可比跨月少个2-3基点。

他们认为，下周可跨月的金融机构应该也还不少，资金调度到时不会困难。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，同上日，且以0.57%为主。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.573%，前日为0.579%，成交量49.79亿台币，前日为33亿。 台湾央行周三公布，共发行2,251.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,246.5亿台币相较，存单发行余额增5亿。 本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币，本周余日到期情况为周四2,884.5亿、周五223亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为213亿台币，累积超额准备为3,221亿台币、加计前期1%的超额准备为5,142亿台币。 **债券附买回市场券仍少**

债市附买回(RP)市场方面，交易员也表示，市场上债券的量不大，资金依旧宽裕，虽然部分投信出现少钱的情况，但很快就有资金可以补上来，基本上不必出去找钱。

但也有承做利率一向较低的票券商表示，今日部分投信出现解约情况，因此资金市况平平，利率未有变化。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，与上日平稳。

票券商的债券附买回利率也大致不变。大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.49%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。但成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。