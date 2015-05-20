中国债市：央行取消银行间债市债券流通审批，发行登记完毕即可上市

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月20日 - 中国人民银行周三公告，取消银行间债市债券交易流通审批。依法发行的各类债券，在完成债权债务关系确立并登记完毕后，即可上市。
公告涉及的债券包括但不限于政府债券、中央银行债券、金融债、企业债、公司债和非金融企业债务融资工具等信用类债券，以及资产支持证券等。
全国银行间同业拆借中心等交易场所为债券流通提供服务，中央国债登记结算公司和银行间清算所作为登记托管结算机构向同业拆借中心提供债券流通要素信息。
公告特别提出，对于影响债券按期偿付的重大事件，发行人应第一时间通过同业拆借中心和登记托管结算机构进行公告。
央行是银行间债市的监管机构，对国债、金融债等利率产品和部分信用债均有业务监管权力。(完)
参看详情，可点选中国人民银行网站 here中国人民银行公告2015第9号.pdf (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。