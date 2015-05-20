版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 18:17 BJT

中国债市：央行取消银行间债市债券流通审批，发行登记完毕即可上市

路透上海5月20日 - 中国人民银行周三公告，取消银行间债市债券交易流通审批。依法发行的各类债券，在完成债权债务关系确立并登记完毕后，即可上市。

公告涉及的债券包括但不限于政府债券、中央银行债券、金融债、企业债、公司债和非金融企业债务融资工具等信用类债券，以及资产支持证券等。

全国银行间同业拆借中心等交易场所为债券流通提供服务，中央国债登记结算公司和银行间清算所作为登记托管结算机构向同业拆借中心提供债券流通要素信息。

公告特别提出，对于影响债券按期偿付的重大事件，发行人应第一时间通过同业拆借中心和登记托管结算机构进行公告。

央行是银行间债市的监管机构，对国债、金融债等利率产品和部分信用债均有业务监管权力。(完)

参看详情，可点选中国人民银行网站 here中国人民银行公告2015第9号.pdf (发稿 李宏薇；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐