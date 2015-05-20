国际油市：沙特与中东OPEC伙伴回绝了中国想获得更多原油供应的要求

中国一家大型原油进口商的交易员表示，沙特“在今年前四个月向来按合同规定的数量供应原油，如果我们要求额外供应的话也会满足，但5月和6月不是这样”。他未获准对媒体发言，因此要求匿名。

一家使用沙特原油的中国炼厂的另一名消息人士表示，5月和6月沙特重质原油的供应“有点儿紧俏”。

路透的报价与交易数据显示，布兰特原油 自1月以来上涨40%，正好对应中东向中国供应的原油C-CN-ME-FZ整体下降逾10%，尽管按历史标准来看仍处于高位。

“我们的分析显示，沙特5月对中国输出的原油下降许多，他们在中国市场的整体份额也下降了，”汤森路透原油研究与预测驻亚洲的主管Yan Chong Yaw表示。

该研究机构的最新中国原油报告显示，沙特5月占中国进口原油的份额下降至略高于30%，而4月时为36.5%。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美) 在4月时已经减少给日本和韩国一些客户的合同供应量。未能获得沙特阿美的评论。

中国一家大型进口商的交易员表示，科威特和阿联酋也拒绝了增加供应的要求。(完)