国际油市：沙特与中东OPEC伙伴回绝了中国想获得更多原油供应的要求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国一家大型原油进口商的交易员表示，沙特“在今年前四个月向来按合同规定的数量供应原油，如果我们要求额外供应的话也会满足，但5月和6月不是这样”。他未获准对媒体发言，因此要求匿名。
一家使用沙特原油的中国炼厂的另一名消息人士表示，5月和6月沙特重质原油的供应“有点儿紧俏”。
路透的报价与交易数据显示，布兰特原油 自1月以来上涨40%，正好对应中东向中国供应的原油C-CN-ME-FZ整体下降逾10%，尽管按历史标准来看仍处于高位。
“我们的分析显示，沙特5月对中国输出的原油下降许多，他们在中国市场的整体份额也下降了，”汤森路透原油研究与预测驻亚洲的主管Yan Chong Yaw表示。
该研究机构的最新中国原油报告显示，沙特5月占中国进口原油的份额下降至略高于30%，而4月时为36.5%。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美) 在4月时已经减少给日本和韩国一些客户的合同供应量。未能获得沙特阿美的评论。
中国一家大型进口商的交易员表示，科威特和阿联酋也拒绝了增加供应的要求。(完)
(编译 陈宗琦/张涛；审校 高琦/张明钧)
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