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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 18:36 BJT

全球贵金属：5月19日SPDR黄金与iShares白银持仓皆持平

路透5月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周二黄金持仓量持平周一，同期全球最大的白银ETF--iShares Silv
er Trust 白银持仓亦持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期      持仓量(盎司)   日期    
        变动     增减
    SPDR       23,092,235.7   5月19日    23,092,235.7   5月18日 
        0.0   0.00% 
    iShares   317,930,986.5   5月19日   317,930,986.5   5月18日 
        0.0   0.00%
    
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)
 (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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