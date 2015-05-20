全球贵金属：5月19日SPDR黄金与iShares白银持仓皆持平

路透5月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量持平周一，同期全球最大的白银ETF--iShares Silv er Trust 白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,092,235.7 5月19日 23,092,235.7 5月18日 0.0 0.00% iShares 317,930,986.5 5月19日 317,930,986.5 5月18日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)