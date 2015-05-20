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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 18:59 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及近三周低点，但出口数据强劲抑制跌幅

路透吉隆坡5月20日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至近三周最低水准
，且为连续第四个交易日下滑，受其他与棕榈油竞争的商品在海外市场走
弱拖累；但出口数据强劲则提供棕榈油期价支撑。
    
    原油价格周二跌逾3%。海外美国和大连大豆价格也走弱，都拖累棕榈
油。
    
    “尽管出口强劲，但由于全球市场、谷类、软性商品、能源继格都下
跌，因此我们的市场也疲软。”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员
说。
    
    “芝加哥期货交易所(CBOT)昨晚下跌，大连棕榈油也跌得很凶，因此
棕榈油今天一来就开低，但到上午稍晚时，出口数据强劲让棕榈油略为扳
回一些跌幅。”
    
    指标8月棕榈油期货 周三收低0.8%，至每吨2,140马币(林吉
特)；盘中稍早一度触及2,131马币，为4月30日以来最低。
    
    整体成交量39,713口，高于一般均值的35,000口。
    
    船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)报告5月1-20日棕榈
油出口较上月同期劲升52.6%，缓和了市场以为上半月出口激增后需求可
能渐减的忧虑。
    
    另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据则显
示同期出口扬升48.1%。
    
    下个月伊斯兰教斋月开始，通常食用油消费都会增加，交易员表示这
个因素可能支撑5月和6月棕榈油需求。
    
    目前市场正关注原油价格和其他蔬菜油市场，以研判进一步的交投线
索。(完)
        
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    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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