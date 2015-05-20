马来西亚期市：棕榈油期货触及近三周低点，但出口数据强劲抑制跌幅

路透吉隆坡5月20日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至近三周最低水准 ，且为连续第四个交易日下滑，受其他与棕榈油竞争的商品在海外市场走 弱拖累；但出口数据强劲则提供棕榈油期价支撑。 原油价格周二跌逾3%。海外美国和大连大豆价格也走弱，都拖累棕榈 油。 “尽管出口强劲，但由于全球市场、谷类、软性商品、能源继格都下 跌，因此我们的市场也疲软。”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员 说。 “芝加哥期货交易所(CBOT)昨晚下跌，大连棕榈油也跌得很凶，因此 棕榈油今天一来就开低，但到上午稍晚时，出口数据强劲让棕榈油略为扳 回一些跌幅。” 指标8月棕榈油期货 周三收低0.8%，至每吨2,140马币(林吉 特)；盘中稍早一度触及2,131马币，为4月30日以来最低。 整体成交量39,713口，高于一般均值的35,000口。 船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)报告5月1-20日棕榈 油出口较上月同期劲升52.6%，缓和了市场以为上半月出口激增后需求可 能渐减的忧虑。 另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据则显 示同期出口扬升48.1%。 下个月伊斯兰教斋月开始，通常食用油消费都会增加，交易员表示这 个因素可能支撑5月和6月棕榈油需求。 目前市场正关注原油价格和其他蔬菜油市场，以研判进一步的交投线 索。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)