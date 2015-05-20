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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 18:48 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月20日

路透香港5月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             81.61                       53.39
 买入成交金额                   54.67                       32.08
 卖出成交金额                   26.95                       21.31
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      610,586,174     87,069,782     697,655,956
 2                   工商银行      285,002,271     36,128,453     321,130,724
 3                   贵州茅台      205,095,039    102,229,235     307,324,274
 4                   海螺水泥       21,216,867    281,061,708     302,278,575
 5                   亚泰集团      280,697,643      1,162,896     281,860,539
 6                   招商银行      141,012,165     73,602,027     214,614,192
 7                   华泰证券       95,700,987     80,117,244     175,818,231
 8                   中信证券      113,353,418     55,939,168     169,292,586
 9                   上海家化      148,645,127      1,509,543     150,154,670
 10                  中国重工       88,991,334     55,268,186     144,259,520
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 国美电器        111,080,940    124,689,950     235,770,890
 2                 金山软件         95,742,200    119,437,800     215,180,000
 3                 中航科工         82,798,760     85,261,240     168,060,000
 4                 汉能薄膜发电    112,938,580     46,740,440     159,679,020
 5                 中国银行        142,330,080      6,482,690     148,812,770
 6                 工商银行        142,152,090      2,360,760     144,512,850
 7                 中国人寿        117,624,850      1,923,650     119,548,500
 8                 中国平安        114,612,500      3,101,450     117,713,950
 9                 神州租车         67,415,120     47,625,180     115,040,300
 10                中国石油股份     85,843,080     27,882,200     113,725,280
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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