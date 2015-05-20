表格：沪港通活跃股一览--5月20日

路透香港5月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 81.61 53.39 买入成交金额 54.67 32.08 卖出成交金额 26.95 21.31 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 610,586,174 87,069,782 697,655,956 2 工商银行 285,002,271 36,128,453 321,130,724 3 贵州茅台 205,095,039 102,229,235 307,324,274 4 海螺水泥 21,216,867 281,061,708 302,278,575 5 亚泰集团 280,697,643 1,162,896 281,860,539 6 招商银行 141,012,165 73,602,027 214,614,192 7 华泰证券 95,700,987 80,117,244 175,818,231 8 中信证券 113,353,418 55,939,168 169,292,586 9 上海家化 148,645,127 1,509,543 150,154,670 10 中国重工 88,991,334 55,268,186 144,259,520 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 国美电器 111,080,940 124,689,950 235,770,890 2 金山软件 95,742,200 119,437,800 215,180,000 3 中航科工 82,798,760 85,261,240 168,060,000 4 汉能薄膜发电 112,938,580 46,740,440 159,679,020 5 中国银行 142,330,080 6,482,690 148,812,770 6 工商银行 142,152,090 2,360,760 144,512,850 7 中国人寿 117,624,850 1,923,650 119,548,500 8 中国平安 114,612,500 3,101,450 117,713,950 9 神州租车 67,415,120 47,625,180 115,040,300 10 中国石油股份 85,843,080 27,882,200 113,725,280 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)