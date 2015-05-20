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货币新闻 | 2015年 5月 20日 星期三 19:04 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连两日走阔，中东及印度扩大出口

路透新加坡5月20日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周三连续第二个交易日走阔，因中东及印度扩大出口，加剧燃料油自5月初以来的下行走势。

路透数显示，380-cst燃料油贴水扩大0.07美元，较新加坡现货报价每吨贴水6.15美元。

各交易之间的成交贴水幅度落差颇大，从较远期的1.80美元到即期船货的8.30美元皆有。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售15,000吨380-cst燃料油，6月15-17日由霍尔迪亚装运，5月25日结标。

中东的阿布扎比国家石油公司(ADNOC)求售两批80,000吨船货，5月至6月装运。

ADNOC稍早求售270,000吨7月至9月船货，将在周三稍晚结标。

现货市场有六笔交易，均为380-cst燃料油。

道达尔向BP出售40,000吨，船期6月6-10日，每吨较新加坡现货报价贴水6.75美元。

雪佛龙向兴隆出售20,000吨，船期6月4-8日，每吨较新加坡现货报价贴水7美元。

SK Energy向BP出售40,000吨，船期6月6-10日，每吨较新加坡现货报价贴水6.75美元。

Repsol向BP出售40,000吨，船期6月6-10日，每吨357美元。

嘉能可向Repsol买进20,000吨，船期6月9-13日，每吨较新加坡现货报价6月均值贴水5.5美元。

Gulf Petrochem向Lukoil买进20,000吨，船期6月15-19日，每吨360美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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