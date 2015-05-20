国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连两日走阔，中东及印度扩大出口

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透新加坡5月20日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周三连续第二个交易日走阔，因中东及印度扩大出口，加剧燃料油自5月初以来的下行走势。
路透数显示，380-cst燃料油贴水扩大0.07美元，较新加坡现货报价每吨贴水6.15美元。
各交易之间的成交贴水幅度落差颇大，从较远期的1.80美元到即期船货的8.30美元皆有。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售15,000吨380-cst燃料油，6月15-17日由霍尔迪亚装运，5月25日结标。
中东的阿布扎比国家石油公司(ADNOC)求售两批80,000吨船货，5月至6月装运。
ADNOC稍早求售270,000吨7月至9月船货，将在周三稍晚结标。
现货市场有六笔交易，均为380-cst燃料油。
道达尔向BP出售40,000吨，船期6月6-10日，每吨较新加坡现货报价贴水6.75美元。
雪佛龙向兴隆出售20,000吨，船期6月4-8日，每吨较新加坡现货报价贴水7美元。
SK Energy向BP出售40,000吨，船期6月6-10日，每吨较新加坡现货报价贴水6.75美元。
Repsol向BP出售40,000吨，船期6月6-10日，每吨357美元。
嘉能可向Repsol买进20,000吨，船期6月9-13日，每吨较新加坡现货报价6月均值贴水5.5美元。
Gulf Petrochem向Lukoil买进20,000吨，船期6月15-19日，每吨360美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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