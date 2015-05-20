国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连两日走阔，中东及印度扩大出口

路透新加坡5月20日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周三连续第二个交易日走阔，因中东及印度扩大出口，加剧燃料油自5月初以来的下行走势。

路透数显示，380-cst燃料油贴水扩大0.07美元，较新加坡现货报价每吨贴水6.15美元。

各交易之间的成交贴水幅度落差颇大，从较远期的1.80美元到即期船货的8.30美元皆有。