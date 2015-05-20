国际油市：亚洲汽油裂解价差创新高，因需求强劲

路透新加坡5月20日 - 亚洲汽油裂解价差周三从上日的小幅回落中反弹，创每桶17.64美元的新高，受需求强劲的支撑。

亚洲主要汽油进口商印尼Pertamina寻购最高达660万桶92辛烷值汽油，第三季交货，数量高于原本招标的480万桶。

取消原本招标的原因不详，但Pertamina打算采购如此大量的汽油对市场造成影响，因这段时间印度也因炼厂岁修而入市求购。

亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点每吨89.55美元，因供应充裕。

卡塔尔Tasweeq在现货市场求售船期6月的石脑油，总数175,000吨，预计周三稍晚授标。

新加坡现货市场上无石脑油交易成交。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻