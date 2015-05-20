国际油市：亚洲汽油裂解价差创新高，因需求强劲

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月20日 - 亚洲汽油裂解价差周三从上日的小幅回落中反弹，创每桶17.64美元的新高，受需求强劲的支撑。
亚洲主要汽油进口商印尼Pertamina寻购最高达660万桶92辛烷值汽油，第三季交货，数量高于原本招标的480万桶。
取消原本招标的原因不详，但Pertamina打算采购如此大量的汽油对市场造成影响，因这段时间印度也因炼厂岁修而入市求购。
亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点每吨89.55美元，因供应充裕。
卡塔尔Tasweeq在现货市场求售船期6月的石脑油，总数175,000吨，预计周三稍晚授标。
新加坡现货市场上无石脑油交易成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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