东南亚股市：印尼升至近四周高位，泰国建筑股逆势上扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷5月20日 - 印尼指标股指周三触及近四周收盘高位，市场乐观看好央行放宽放贷规定的措施；泰国政府公布重大基础设施项目计划后，泰国建筑股亦上扬。
印尼股市上涨0.4%，至5,292.75，为4月24日以来最高收位。印尼央行周二表示，将放松部分银行放贷规定，支持经济成长。
泰国股市下跌0.4%，投资人抛售银行股，反映降息对净息差的影响。
建筑类股表现较佳，因泰国政府敲定重大项目工程时间表。
东南亚股市收盘涨跌互见，呈区间波动，在今天稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议纪录公布前，投资人退场观望。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 412.62 -1.90 -0.46 +0.45 410.77
新加坡 3439.68 -14.36 -0.42 +2.21 3365.15
马来西亚 1810.11 0.39 +0.02 +2.77 1761.25
泰国 1520.11 -5.85 -0.38 +1.50 1497.67
印尼 5292.75 23.38 +0.44 +1.26 5226.95
菲律宾 7881.93 10.62 +0.13 +9.01 7230.57
越南 550.10 13.28 +2.47 +0.82 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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