欧洲政经：希腊提议对银行交易课税以筹资--消息

路透雅典5月20日 - 两位与希腊债务谈判有接触的消息人士周三表示，希腊在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)的谈判中，提议对某些银行交易课税，藉以筹措收入，来满足财政目标。

“还没有最后定案，但正在讨论。”一名政府官员表示。“提议并非针对所有的银行交易。”

另一位接触谈判的消息来源称，讨论仍在“初步阶段”。

Kathimerini报稍早报导指出，希腊曾提议对银行交易课征0.1-0.2%的税款，以每年筹资3-6亿欧元为目标。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)