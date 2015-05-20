欧洲政经：希腊提议对银行交易课税以筹资--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透雅典5月20日 - 两位与希腊债务谈判有接触的消息人士周三表示，希腊在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)的谈判中，提议对某些银行交易课税，藉以筹措收入，来满足财政目标。
“还没有最后定案，但正在讨论。”一名政府官员表示。“提议并非针对所有的银行交易。”
另一位接触谈判的消息来源称，讨论仍在“初步阶段”。
Kathimerini报稍早报导指出，希腊曾提议对银行交易课征0.1-0.2%的税款，以每年筹资3-6亿欧元为目标。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。