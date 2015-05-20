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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 19:45 BJT

香港个股：汉能薄膜发电传涉市场操纵，遭香港证监会调查--消息

路透5月20日 - 知情消息人士告诉路透，汉能薄膜发电 因涉嫌市场操纵，正遭到香港证监会调查。汉能薄膜发电股价周三跌近50%。

消息人士表示，香港证监会已对汉能薄膜发电调查了数周。

“他们是因涉市场操纵而遭调查。”消息来源称。

记者数度致电汉能薄膜发电北京办公室，但无法联络上该公司主管就此置评。

香港证监会一发言人士不愿评论。

在中国从事光伏组建制造及太阳能电站的汉能薄膜发电股价周三开盘不到一小时内暴挫，之后停牌。 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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