香港个股：汉能薄膜发电传涉市场操纵，遭香港证监会调查--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月20日 - 知情消息人士告诉路透，汉能薄膜发电 因涉嫌市场操纵，正遭到香港证监会调查。汉能薄膜发电股价周三跌近50%。
消息人士表示，香港证监会已对汉能薄膜发电调查了数周。
“他们是因涉市场操纵而遭调查。”消息来源称。
记者数度致电汉能薄膜发电北京办公室，但无法联络上该公司主管就此置评。
香港证监会一发言人士不愿评论。
在中国从事光伏组建制造及太阳能电站的汉能薄膜发电股价周三开盘不到一小时内暴挫，之后停牌。 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。