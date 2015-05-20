国际油市：亚洲柴油裂解价差下降，买家缩手

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月20日 - 亚洲柴油裂解价差周三下降1.1%至每桶14.16美元，新加坡现货市场连续两天无交易回报。
交易商表示市场上有大量供应，且这不仅是亚洲面临的问题，欧洲也在勉力应付偏高的库存。
卡塔尔、斯里兰卡、印度和印尼的需求，不足以逆转偏空的市况，现货航煤和含硫量500ppm(0.05%)指标柴油都陷贴水。
Tasweeq寻购25,000吨0.05%轻柴油船货，6月4-5日到货Mesaieed港；另标购暂定30,000吨0.05%柴油，7月11-12日到货Mesaieed港，5月25日结标。
印度石油公司(IOC)寻购总计15,500吨航煤和特种煤油，6月15-17日运至印度南部的清奈和果阿邦的Vasco。
这可能是IOC今年第三次寻求进口中质馏分油。
印尼Pertamina则重新招标达312万桶第三季到货航煤。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。