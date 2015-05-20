国际油市：亚洲柴油裂解价差下降，买家缩手

路透新加坡5月20日 - 亚洲柴油裂解价差周三下降1.1%至每桶14.16美元，新加坡现货市场连续两天无交易回报。

交易商表示市场上有大量供应，且这不仅是亚洲面临的问题，欧洲也在勉力应付偏高的库存。

卡塔尔、斯里兰卡、印度和印尼的需求，不足以逆转偏空的市况，现货航煤和含硫量500ppm(0.05%)指标柴油都陷贴水。

Tasweeq寻购25,000吨0.05%轻柴油船货，6月4-5日到货Mesaieed港；另标购暂定30,000吨0.05%柴油，7月11-12日到货Mesaieed港，5月25日结标。

印度石油公司(IOC)寻购总计15,500吨航煤和特种煤油，6月15-17日运至印度南部的清奈和果阿邦的Vasco。

这可能是IOC今年第三次寻求进口中质馏分油。

印尼Pertamina则重新招标达312万桶第三季到货航煤。(完)

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