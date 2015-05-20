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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 21:38 BJT

美国股市：盘初近持平，观望美联储会议记录

路透5月20日 - 美国股市周三开在平盘附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录在即，投资人退居观望；FED会议记录料透露更多有关升息时间的线索。

道琼工业指数 盘初跌0.96点或0.01%，报18,311.43点；标准普尔500指数 跌0.42点或0.02%，报2,127.41点；Nasdaq综合指数 跌1.48点或0.03%，报5,068.55点。 (完)

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