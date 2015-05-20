欧洲汇市：英镑上涨，受英国央行会议记录支撑

路透伦敦5月20日 - 英镑兑美元及欧元周三上涨，此前英国央行公布会议记录显示，两名决策者认为支持维持利率不变和升息的理由不相上下。

英国央行决策官员在5月会议上一致表决通过维持利率不变，官员的看法似乎并没有什么变化。委员间的主要分歧仍在于，对失业率下降可能引发薪资涨速加快，可能导致通胀率回升速度比央行预期更快的风险。

在会议记录公布后，英镑兑全线走强的美元扭转跌势，英镑上扬0.4%，报1.5572美元，远高于会议记录公布前的1.5505美元。美元兑其他主要货币 上涨，今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布最新一次会议记录。

英镑兑欧元 上升约0.8%，报0.7130英镑。

“英国央行会议记录对通胀的看法较预期强硬，”纽约梅隆银行汇市研究部主管Simon Derrick说。

英国央行表示，通胀降至负区域只是暂时性的。