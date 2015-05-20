欧洲汇市：英镑上涨，受英国央行会议记录支撑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦5月20日 - 英镑兑美元及欧元周三上涨，此前英国央行公布会议记录显示，两名决策者认为支持维持利率不变和升息的理由不相上下。
英国央行决策官员在5月会议上一致表决通过维持利率不变，官员的看法似乎并没有什么变化。委员间的主要分歧仍在于，对失业率下降可能引发薪资涨速加快，可能导致通胀率回升速度比央行预期更快的风险。
在会议记录公布后，英镑兑全线走强的美元扭转跌势，英镑上扬0.4%，报1.5572美元，远高于会议记录公布前的1.5505美元。美元兑其他主要货币 上涨，今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布最新一次会议记录。
英镑兑欧元 上升约0.8%，报0.7130英镑。
“英国央行会议记录对通胀的看法较预期强硬，”纽约梅隆银行汇市研究部主管Simon Derrick说。
英国央行表示，通胀降至负区域只是暂时性的。
英国零售销售数据将在周四公布，如果数据强劲，将巩固英国经济表现将好于其他欧洲国家的观点。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。