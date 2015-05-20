美国FED：美联储官员认为数据可能不支持在6月升息-会议记录

路透纽约5月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，多位联储官员在4月会议上认为，6月升息的时机可能不成熟，通胀上升被就业市场状况转弱，以及数据走疲所抵消。

“不过，多位与会委员认为，6月获得的数据可能不足以证明升息的条件已经满足，”会议记录称。

会议记录还显示，多数与会委员预计，美国经济成长在首季大幅放缓后将加速，就业市场状况将改善。

但联储官员还对很多问题表示了担忧，其中包括油价下跌对消费者支出的提振不及他们希望的大。联储官员还提到了对中国和希腊经济状况的忧虑。

会议记录与联储的4月政策声明基本一致，声明称经济表现疲弱，但称成长放缓部分是因一些临时性因素所致。

投资者还在等待周五美联储主席叶伦的讲话，据此判断她是否认为情势仍在轨道上，或者承认最新一系列美国经济数据疲弱。

会议记录还显示，决策者担忧公债市场的波动性，以及一旦开始升息，长期利率将攀升的可能性--叶伦在本月稍早的公开讲话中表达了这一担忧。

会议记录公布后，美国短期利率期货小涨，显示了交易商维持了对美联储将在12月升息的押注。(完)