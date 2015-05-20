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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆跌至七个月低位，因预期美国中西部天气良好

路透芝加哥5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三在五个交易日第四日下跌，交易商表示，因预期美国中西部天气良好，将有利大豆种植和生长。

CBOT近月大豆期货 触及2014年10月20日来最低水准。新作11月大豆合约 在隔夜交易时段触及合约低位。

豆粕期货也下跌。

豆油合约小涨，因原油市场攀升提供支撑，但接近尾盘时出现一轮获利了结卖盘，令豆油回吐部分升幅。

分析师预计，美国农业部周四早上将公布最新一周出口销售旧作大豆10-25万吨，之前一周为13.6579万吨；预料新作大豆出口销售15-35万吨，高于之前一周的8.8万吨。

7月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳9.41-1/4美元。

7月豆粕合约 收挫2.6美元，报每短吨304.5美元。7月豆油合约 小涨0.02美分，报32.20美分。

今日CBOT大豆预估成交量为161,209口，豆粕为83,519口，豆油为69,844口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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