国际油市：油价因美国原油库存减少而上涨，但供应过剩仍困扰市场

* 上周美国原油库存减少270万桶，路透访查分析师预期为减少100万桶

* API称原油库存减少500万桶

* 尽管上周美国原油库存减少，但较上年多约9,000万桶

* 美元在美联储会议记录公布后触及两周高位，限制油价涨幅

路透纽约5月20日 - 油价周三反弹，美国原油结束五日连跌，因数据显示最新一周原油库存再次减少，但原油供应过剩情况仍十分严重，且担心美元走强，油价涨幅受限。

美国能源资料协会(EIA)称，最新一周美国原油减少近270万桶，为连续第三周减少，因炼厂增加产出。汽油和馏分油库存也减少。

尽管EIA公布的原油库存减幅为分析师预期减幅的近三倍，但仅为美国石油协会(API)周二公布的520万桶降幅的约一半，使部份油市多头投资者失望。

“库存报告至多可以说相当中性，因在利空的总体库存状况下，周度库存数据温和利多，”WTRG Economics能源分析师James L. Williams说。

他表示，库存“在相当好的水平”，较上年同期高出大约9,000万桶，炼厂开工率仅小升，在92%以上。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日发布的最新会议记录显示，多位联储官员在4月会议上认为，6月升息的时机可能不成熟，通胀上升被就业市场状况转弱，以及数据走疲所抵消。 会议记录发布前，美元升至两周高位。

美国原油 收升0.99美元，或1.7%，报每桶58.98美元。

布兰特原油 收高1.01美元，或1.6%，报每桶65.03美元。