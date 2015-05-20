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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.15%，Nasdaq指数微升0.03%

路透纽约5月20日 - 美国股市周三基本持平，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录对市场的升息预期无大影响。

道琼工业指数 收跌26.99点，或0.15%，收报18,285.40点；标准普尔500指数 下跌1.98点，或0.09%，收报2,125.85点；Nasdaq指数 小升1.71点，或0.03%，收报5,071.74点。(完)

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