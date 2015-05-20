美国股市：道指和标普500指数微幅收低，此前美联储公布4月会议记录

* 美联储会议记录显示决策者对升息的看法和市场预期一致

* 标普500指数刷新盘中纪录高位

* 航空股下跌，因预期乘客营收将下降

* 道指下跌0.15%，标普500指数下滑0.09%，Nasdaq指数上升0.03%

路透纽约5月20日 - 美国股市道指和标普500指数周三微幅收低，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月会议记录，没有改变市场对美联储何时将开始升息的预期。

在美联储会议记录公布后，道指和标普500指数升至纪录高位，但之后回吐涨幅。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，多位联储官员在4月会议上认为，6月升息的时机可能不成熟，通胀上升被就业市场状况转弱，以及数据走疲所抵消。

“会议记录没有给出很多实际证明，显示决策者将做的事情和市场已预期的有什么分别，我认为，这是会议记录对金融市场只带来温和影响的原因，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。

道琼工业指数 收跌26.99点，或0.15%，收报18,285.40点；标准普尔500指数 下跌1.98点，或0.09%，收报2,125.85点；Nasdaq指数 小升1.71点，或0.03%，收报5,071.74点。

在之前两日，道指刷新纪录收位，周三一度有望再创收盘新高。

目前标普500指数市盈率为17倍，高于10年平均市盈率中值15倍。

标普500指数10大类股中有五种下跌，工业类指数 下挫0.37%，是跌幅最大的板块。

西南航空公司(Southwest Airlines)劲跌9.09%，拖累其他航空股下滑。此前西南航空公司预计，本季度乘客单位营收将下降。道琼运输指数 大跌1.96%。

花旗集团 和摩根大通 均下跌0.79%，它们是因汇市操纵指控被罚款总计60亿美元的四家银行的其中两家。

周二发表的一份路透调查显示，接受访问的50位分析师中，有28位表示他们对美联储何时开始收紧货币政策愈发不确定，但预期中值仍显示美联储会在第三季度采取行动，与4月份给出的预期一致。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约58亿股，低于本月迄今日均成交量63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,571和1,426家，比率为1.10:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,386和1,369家，比率为1.01:1。

有32只标普500指数成份股触及52周新高，4只成份股触及新低。有102只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，54只触及新低。(完)