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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 42.11 +0.45 +1.08 786595

搜狐 66.18 +0.39 +0.59 353765

网易 144.13 +3.81 +2.72 1295570

百度 195.51 +2.37 +1.23 2612845

台湾

台湾积体电路 24.58 -0.01 -0.04 1799643

联电 2.27 -0.01 -0.44 212251

日月光 7.04 -0.07 -0.98 167404

硅品精密 8.27 +0.02 +0.24 527031

和信超媒体 0.73 +0.00 +0.03 83988

友达 5.23 -0.01 -0.19 208033

中华电信 32.44 +0.09 +0.28 23409

台湾国际航电 46.05 -0.01 -0.02 763435

香港

中国移动 66.82 -1.24 -1.82 259871

中国联通 17.95 -0.07 -0.39 119965

中国电信 70.87 -1.17 -1.62 23107

中芯国际 5.30 +0.02 +0.38 4387

电讯盈科 6.40 -0.10 -1.84 482

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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