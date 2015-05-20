《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 42.11 +0.45 +1.08 786595
搜狐 66.18 +0.39 +0.59 353765
网易 144.13 +3.81 +2.72 1295570
百度 195.51 +2.37 +1.23 2612845
台湾
台湾积体电路 24.58 -0.01 -0.04 1799643
联电 2.27 -0.01 -0.44 212251
日月光 7.04 -0.07 -0.98 167404
硅品精密 8.27 +0.02 +0.24 527031
和信超媒体 0.73 +0.00 +0.03 83988
友达 5.23 -0.01 -0.19 208033
中华电信 32.44 +0.09 +0.28 23409
台湾国际航电 46.05 -0.01 -0.02 763435
香港
中国移动 66.82 -1.24 -1.82 259871
中国联通 17.95 -0.07 -0.39 119965
中国电信 70.87 -1.17 -1.62 23107
中芯国际 5.30 +0.02 +0.38 4387
电讯盈科 6.40 -0.10 -1.84 482
(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。